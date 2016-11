Canvis en el cartipàs de l'Ajuntament de Valls

Enric Garcia prendrà possessió com a nou regidor de Convergència i Unió en substitució d'Assumpció Casañas

Redacció

Actualitzada 29/11/2016 a les 11:23

L’Ajuntament de Valls modificarà el cartipàs municipal amb l’entrada d’Enric Garcia com a nou regidor del grup municipal de Convergència i Unió. Els canvis es faran efectius el proper dilluns 5 de desembre en el proper ple municipal, en el qual l’Enric Garcia prendrà possessió com a regidor en substitució d’Assumpció Casañas que va renunciar al càrrec a finals d’octubre.



Enric Garcia serà nomenat regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i passarà a ser membre de la Junta de Govern, així com també de les diferents comissions informatives municipals. Per la seva part, el regidor Joan Carles Solé assumirà la regidoria de Governació mentre que l’alcalde ho farà de la regidoria d’Hisenda i Finances. La presidència de la Comissió Informativa de Serveis Interns i Transparència l’assumirà Joan Carles Solé, mentre que la de la Comissió Informativa de Via Pública i Mobilitat serà per a Dolors Farré. Per últim, s’ampliaran les competències de Farré com a regidoria de Via Pública que, a més de les actuals responsabilitats en la gestió de la via pública i els serveis de manteniment, s’encarregarà també d’equipaments municipals.