«Van voler que la mare retirés diverses quantitats en un matí»

Parla la filla d’una de les víctimes de la banda criminal que es feia passar per falsos operaris d’una companyia d’electricitat

Actualitzada 27/11/2016 a les 21:58

Buscaven gent gran o persones amb minusvalideses i intentaven fer-los creure que eren tècnics d’una empresa d’electricitat. Demanaven un got d’aigua per poder passar a la casa i, un cop a dins, a la mínima distracció, els hi robaven la llibreta d’estalvis o la targeta de crèdit. Només els hi faltava que la víctima els hi donés el número pin. Sovint ho aconseguien, amenaçant amb un suposat tall de llum imminent. La banda, conformada per dos joves de 22 i 24 anys i una dona de 31, ha estat recentment desarticulada, i han quedat tots els membres acusats de pertinença a un grup criminal.

Una de les ancianes que ha patit l’extorsió és C., de Vila-seca, amb problemes de memòria. El calvari li ha durat onze mesos i li ha costat 5.300 euros. «Cada poc temps, des del mes de setembre del 2015, anaven venint a visitar-la sense nosaltres saber-ho. Li apuntaven en un paper la quantitat que els hi havia de donar, i la feien anar al banc a primera hora del matí», explica a Diari Més la filla de la víctima.



En el seu cas, li van sostreure la llibreta bancària, però en no estar habilitada per treure diners del caixer, els delinqüents van haver de tornar a la casa, deixar-la on era d’amagat, i convèncer a la dona de què ella els hi havia de donar els diners en mà. «Primer eren 300, 400 o 500 euros, fins que aquest darrer mes d’agost van voler que la meva mare retirés diverses quantitats, en un mateix matí», apunta la filla. El 4 d’agost, els delinqüents van dur-la a dos quarts de nou a la sucursal de La Caixa on la dona n’és clienta des de fa anys. Li van fer treure 300 euros, però no contents amb la suma, passats uns minuts li van exigir que retirés 800 i 1.500 euros més, en diferents sucursals. L’anciana es va negar, ja que ella només tenia confiança amb el seu banc habitual. Aquí va ser quan va saltar l’alarma: el personal de l’entitat bancària es va ensumar quelcom estrany i va denegar la retirada. Tot seguit, van avisar d’urgència a la família.



Aquell mateix dia, els integrants de la banda criminal van trucar a casa de l’anciana. Li recriminaven que no els hi hagués fet entrega de la quantitat que li havien exigit. Quan la seva filla, qui en aquell moment era a la casa, es va assabentar que trucaven els delinqüents, va agafar el telèfon i va demanar-los explicacions. Van penjar immediatament, però seguirien trucant en dies successius amb número ocult. En no rebre resposta, van començar a assetjar telefònicament a una de les filles, «la noia de la banda –presumptament Elisabeth I.C, amb domicili a la Riera de Gaià– ens deia que l’estaven buscant per aclarir el contracte», explica encara visiblement afectada la familiar. No tenia ni per menjar Durant el temps que va durar l’extorsió, l’anciana es queixava als seus fills de què no tenia diners «ni per menjar», ja que la seva pensió és molt reduïda.



«No ho enteníem, perquè nosaltres veiem que treia 300 o 400 euros del banc cada poc temps... Pensàvem que eren manies seves», raona la filla. La dona gran es plegava a les exigències dels lladres per por a quedar-se sense llum. «Li deien que els hi devia molts diners i que ho havia de pagar», apunta la successora.

Els delinqüents havien estat especialment amables i propers amb la víctima per tal de guanyar-se la seva confiança, «ella deia que el noi que li venia a demanar diners la tractava molt bé i era molt educat i correcte», explica la familiar.



Segons la descripció física, l’estafador que tenia contacte amb ella seria presumptament Jordi C.P, de Constantí. La dona, en descobrir-se el robatori, no es podia fer creus de la gran suma de diners que li havien furtat: «Ella, com molta gent gran, associa euros amb pessetes. Poc es podia pensar que els 300 euros que els hi donava cada vegada fossin 50.000 pessetes. Quan li vam dir que s’havien endut gairebé un milió, deia que això no era possible», diu la dona. Tot i que els agents dels Mossos d’Esquadra ja estaven rere la pista dels delinqüents, la família tenia por de tornar a deixar a l’anciana sola al seu pis, així que se la van endur a Pallaresos, on resideix part de la família. «Teníem por que la tornessin a venir a buscar, no hem estat tranquils fins que ens n’hem assabentat que han estat detinguts», indica la familiar. Si tot va bé, C. tornarà aviat a casa seva, però no estarà sola, «contractarem a una dona que li faci companyia», assegura la filla.