Un estudi tècnic determinarà les condicions en què les mercaderies perilloses podran passar pel Coll de Lilla

El subdelegat en funcions a Tarragona, Emilio Ablanedo, s'ha reunit amb els representants dels municipis afectats per la represa de les obres de l'A-27 entre Valls i Montblanc

Redacció

Actualitzada 28/11/2016 a les 12:57

El subdelegat del Govern a Barcelona i en funcions a Tarragona, Emilio Ablanedo, acompanyat del Cap de la Demarcació de Carreteres a Catalunya del Ministeri de Foment, Juan Barios, s’ha reunit aquest matí amb els representats dels municipis afectats per les obres de l’A-27 entre el tram de Valls i Montblanc, les quals es van reprendre aquest 25 de novembre novembre. A la reunió hi ha assistit els alcaldes deMontblanc, Josep Andreu, de l’Espluga de Francolí, David Rovira, i el tinent alcalde de Valls, Martí Barberà que ha assistit en lloc de l’alcalde de Valls, Albert Batet.



Les obres d’aquest tram de l’A-27 entre la variant de Valls i Montblanc, de 5,1 quilòmetres, tenen un pressupost d’execució de 84,53 M€. Es troben en un grau d’execució del 15% i en aquests moments s’està estudiant tècnicament la millor solució per a resoldre els problemes geotècnics que es presenten al Coll de Lilla. De moment es treballarà en unitats d’obra exterior i l’excavació del túnel s’iniciarà l’any 2017. Per altra banda, actualment s’està realitzant un estudi tècnic que determinarà sota quines condicions podran passar pel túnel les mercaderies perilloses.



Després del pas pel Coll de Lilla, les obres de l’A-27 continuaran amb la connexió de l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc (Semienllaç de Lilla – Semienllaç amb la TV-2421 a Prenafeta) de 5 quilòmetres i una inversió de 20 M€. L’ordre d’estudi per a la redacció del projecte està aprovada i la seva redacció està pendent de licitació. Es tracta de duplicar la calçada de la N-240 entre la fi de l’A-27 a l’entorn de Lilla i la calçada ja duplicada de la N-240 a la variant de Montlbanc per tal de connectar l’autovia A-27 amb l’autopista AP-2 i la N-240 a l’entorn de Monblanc.



Un cop acabada, l’A-27 unirà Tarragona i Montblanc utilitzant el corredor de la carretera N-240 mitjançant quatre trams. D’aquests, tres ja estan en servei: el de Tarragona – El Morell, des d’agost de 2013; el del Morell – Variant de Valls, de d’octubre del 2015; i el de la Variant de Valls, des de desembre de 2015.