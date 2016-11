La revista publica un disc amb material sonor de la històrica trobada de Tarradellas amb Suárez que estava arxivat a Poblet

El 27 de juny del 1977, després d'un exili de vint-i-tres anys, Josep Tarradellas entrava al Palau de la Moncloa per entrevistar-se amb el president del Govern espanyol, Adolfo Suárez. L'objectiu de la trobada era parlar del seu retorn i temptejar la possibilitat, gens clara, de restablir la Generalitat.



Què es van dir en aquella reunió sense testimonis? Fins avui se'n sabien poques coses. Ara, per primera vegada, Sàpiens ha editat un document sonor enregistrat en un magnetòfon uns dies després, i que ha estat custodiat durant gairebé quaranta anys a l'Arxiu Montserrat Tarradellas de Poblet.



En l'enregistrament hi ha fragments tan reveladors com el que Suárez admet davant del president català que «és molt més difícil, de cara a Espanya, reconèixer la Generalitat i Tarradellas, que no legalitzar el Partit Comunista Espanyol».



Juntament amb el disc, la revista Sàpiens publica una extensa investigació sobre els homes clau en el retorn de Tarradellas i tots els detalls de com es va gestar l'esdeveniment més important de la Transició.