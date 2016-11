Sorea llança a Salou i Vila-seca un nou sistema de notificacions del subministrament d'aigua

El servei és gratuït i els usuaris ja s’hi poden donar d’alta a través del web de la companyia

Actualitzada 28/11/2016 a les 11:07

La companyia integral de serveis d’aigua Sorea ha posat en marxa a Salou i Vila-seca Servialertes, un nou sistema que permet informar de tot tipus de novetats i avisar les persones afectades en cas que hi hagi un tall eventual en el subministrament d’aigua via missatge de text o correu electrònic. Amb aquest nou servei Sorea podrà mantenir un contacte constant amb els clients i informar de nous serveis, factures i instal·lacions.Aquesta iniciativa s’emmarca en un conjunt de solucions d’innovació de l’empresa i de millora de la informació, dirigides a aproximar-se a les persones i a prestar un servei diferencial i de qualitat. La companyia anirà implantant progressivament aquest servei gratuït i d’informació útil relacionada amb el servei d’aigua a altres municipis de Catalunya.Els usuaris interessats ja es poden donar d’alta en aquest servei a través del punt de contacte gratuït del web de Sorea. En aquest espai hauran d’actualitzar les seves dades i omplir un formulari per sol·licitar l’activació del servei Servialertes tot indicant el telèfon mòbil i l’adreça de correu personal.