Solidaritat i música triomfen a la Pobla

El cor infantil de Madagascar Malagasy Gospel va actuar al Casal Cultural del municipi

Actualitzada 28/11/2016 a les 17:46

Dissabte passat, en els minuts previs a les 6 de la tarda, el Casal Cultural de La Pobla de Mafumet es va anar omplint fins completar el seu aforament -398 cadires-. L’espectacle s’ho mereixia: el cor infantil femení Malagasy Gospel, amb l’invident i talentós Harris al capdavant, va captivar i emocionar el públic assistent que, amb la compra de la seva entrada, va contribuir amb la finalitat solidària de l’esdeveniment.



Així, La Pobla va sumar fins a 1.990 euros –als quals cal afegir els diners recollits a través de la venda de productes a l’entrada del Casal- per ajudar les nenes integrants d’aquest cor i a tot el poble que representen, ja que les integrants de Malagasy Gospel procedeixen dels barris menys afavorits de la ciutat de Tulear (Madagascar). Sota la supervisió i acompanyament de l’ONG Agua de Coco –impulsora i artífex de la gira europea de Malagasy Gospel-, tenen com a objectiu difondre la seva cultura i la realitat social que viuen al seu país d’origen. A La Pobla ja ho han fet i la resposta, econòmica i emocional, va ser immillorable.



I és que si el concert va deixar petit l’aforament del Casal Cultural pobletà, els representants de Malagasy Gospel i Agua de Coco també van rebre una gran benvinguda el passat dimecres, quan van visitar l’Escola Mare de Déu del Lledó. Allà, amfitrions i convidats van compartir experiències i anècdotes, balls i estones de joc, per completar la visita amb un dinar de germanor al menjador escolar.

Així mateix, la presència de Malagasy Gospel a La Pobla de Mafumet es va completar amb un tercer acte: la projecció del documental 'Malagasy Gospel. La paraula de la infància', que narra la vida de la coral a Madagascar i que va ser projectat divendres passat al Casal Cultural.



Amb aquestes tres accions, Agua de Coco i Malagasy Gospel han volgut fomentar un programa d’intercanvi cultural i sensibilització, que apropi la realitat de Madagascar a la població europea. Així neix Malagasy Gospel, que a través de l’aprenentatge coral, crea aquest projecte d’intercanvi cultural per posar en valor la cultura malagache, així com també es promou que els integrants de la coral participin en múltiples activitats culturals, de lleure i convivència, com a part de la seva formació i desenvolupament personal, tot reforçant d’aquesta manera les habilitats i capacitats individuals i grupals dels infants que donen vida a Malagasy Gospel.



Des de la seva creació, aquest cor ha realitzat 13 gires per Europa, amb més de 150 actuacions en prestigiosos escenaris i festivals. Ara acaben de visitar La Pobla, on han rebut una gran acollida i s’han guanyat el cor dels habitants del municipi.