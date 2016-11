Rull denuncia el bloqueig i els retards del Corredor del Mediterrani

Segons l'agenda, abans de 2018 hauria d'estar acabat l'anomenat tercer fil entre Castellbisbal i Vila-seca, i també aconseguir una via desdoblada i en ample internacional entre l'Hospitalet de l'Infant i Vila-seca

Redacció

Actualitzada 28/11/2016 a les 14:57

El conseller de Territori, Josep Rull, ha denunciat avui que el projecte del Corredor Mediterrani continua acumulant retards a l'entrada en funcionament del tram l'Hospitalet de l'Infant-Vila-seca (Tarragonès), a més de produir-se una desinversió parcial en el tram Castellbisbal-Barcelona.



«A Ana Pastor (exministra de Foment) la van enredar i li van explicar una cosa que no era, que el Corredor ja estava fet, quan la veritat és que els terminis cada vegada estan més allunyats», ha assegurat Rull durant un col·loqui sobre aquesta infraestructura ferroviària organitzada per la plataforma Alcaldes.eu.



Rull ha posat el cas de l'Hospitalet de L'Infant i el de Castellbisbal com a exemple de l'actual "bloqueig" en el que es troba aquest gran projecte ferroviari, qualificat com bàsic per a la Generalitat per la seva capacitat «extraordinària», en paraules del conseller, per «generar prosperitat».



Catalunya ha començat a definir un calendari de prioritats per a la posada en marxa del Corredor Ferroviari Mediterrani que vol tenir llest al gener i posar després en comú amb altres comunitats com la valenciana, la balear, l'andalusa o la murciana.



Segons l'agenda elaborada per la Generalitat, abans de 2018 hauria d'estar acabat l'anomenat tercer fil entre Castellbisbal i Vila-seca, i també aconseguir una via desdoblada i en ample internacional entre l'Hospitalet de l'Infant i Vila-seca, un tram ara de via única i amb ample ibèric.