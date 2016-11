La consellera Serret visita les confraries de pescadors de Torredembarra, Tarragona i Cambrils

Ha pogut conéixer el sistema de concentració del peix blau que s'aplica a la llotja tarragonina

La consellera d’Agricultura ha visitat aquest dilluns les confraries de pescadors de Torredembarra, Tarragona i Cambrils, on ha reconegut la implicació del sector pesquer tarragoní en el Pla de millora i competitivitat del peix blau engegat pel DARP i la seva voluntat d’iniciar actuacions que puguin ajudar al manteniment de la sostenibilitat econòmica d’aquests pescadors.



Durant la visita, Meritxell Serret ha conegut de primera mà una d’aquestes iniciatives que ha de donar lloc a nous projectes per a garantir la viabilitat del sector. Es tracta del sistema de concentració del peix blau de la llotja de Tarragona, un mètode pioner a Catalunya.



La consellera ha valorat molt positivament les infraestructures de la Llotja de Tarragona, que facilitaran el desenvolupament de projectes innovadors de futur i ha encoratjat el sector a continuar buscant sinergies i a desenvolupar iniciatives per impulsar la comercialització del peix blau.