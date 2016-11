Els pacients del Camp de Tarragona han d'esperar un mes i mig per un TAC

Les proves diagnòstiques realitzades per l'Institut de Diagnòstic per la Imatge de Tarragona registren un temps d'espera mitjà de 34 dies

Actualitzada 28/11/2016 a les 20:55

Sotmetre's a una Tomografia Axial Computeritzada –TAC- o a una ressonància magnètica a la regió sanitària del Camp de Tarragona pot suposar per als usuaris un temps d'espera mitjà de 46 i 39 dies, respectivament. En general, les proves diagnòstiques realitzades per l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de Tarragona requereixen una mitjana de 34 dies, segons ha respost per escrit el conseller de Salut, Antoni Comín, a la pregunta del diputat del PP Alejandro Fernández formulada al Parlament sobre el temps d'espera per a les proves de diagnòstic per la imatge a l'Hospital Joan XXIII .



A més dels TAC i les ressonàncies –proves, d'acord amb el Govern, que tenen una alta demanda, essent l'IDI l'únic centre a la regió sanitària on es duen a terme- , les ecografies abdominals tenen una espera d'uns 32 dies i les ecografies urològiques, de 19.



Malgrat aquests períodes d'espera, el conseller ha subratllat que tant l'IDI com l'ICS mantenen una «total coordinació», atès que es troben ubicats al mateix lloc i utilitzen la mateixa aplicació informàtica, facilitant la seva «connexió entre ells i la corresponent programació dels pacients». A més, l'IDI programa les proves d'acord amb la prioritat assignada pel facultatiu que les demana, per tal que el pacient pugui disposar del resultat i acudir a la visita en el temps establert.