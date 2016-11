Detenen l'integrant d'una banda que va cometre 37 robatoris amb força a l'interior de domicilis

Entre les comarques on van actuar s’hi troben el Alt Camp i el Baix Penedès

28/11/2016

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 17 de novembre un home de 28 anys, nacionalitat albanesa i veí de l’Hospitalet de Llobregat com a presumpte autor de delictes de robatori amb força a l’interior de domicili i pertinença a grup criminal. Al detingut se’l relaciona

amb trenta-set robatoris comesos a l’Alt Camp i el Baix Penedès, a més de les comarques del Segrià, Garrigues, Noguera, Segarra, Gironès, La Selva, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Osona i Anoia.



Els Mossos d’Esquadra investigaven aquesta sèrie de robatoris amb força des del passat mes d’octubre. Els habitatges assaltats tenien en comú que eren cases unifamiliars, adossades o xalets, ubicades en zones perimetrals dels nuclis urbans. A més, la franja horària dels robatoris sempre era entre les 17 i les 23 hores, quan ja era fosc i els lladres podien veure si hi havia algun llum encès dins la casa. L’accés a les cases gairebé sempre era per escalament des de les zones enjardinades. Seguidament forçaven portes o finestres de la primera planta i entraven a l’interior. L’objectiu principal dels lladres era obtenir diners en metàl·lic i joies.



Durant les indagacions, els investigadors van determinar que els lladres formaven part d’un grup especialitzat en els robatoris a l’interior de domicilis que actuaven per tota Catalunya des de l’entorn metropolità. Ho feien de manera coordinada amb quatre individus en cada assalt. Un feia de conductor, un altre vigilava el lloc i els altres dos entraven a l’habitatge. Per fugir amb rapidesa disposaven de dos turismes de gran cilindrada i anaven en parelles.



Arran de la investigació, els agents van identificar un dels presumptes lladres, els qual va ser localitzat i detingut el passat 17 de novembre al Llobregat. L’home, que té antecedents, va passar el dia 19 a disposició judicial a l’Hospitalet de Llobregat. El jutge va decretar el seu ingrés a presó.