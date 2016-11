La circulació de la R16 ha quedat interrompuda durant cinc hores per la caiguda d'un llamp

Actualitzada 27/11/2016 a les 19:46

La plataforma Trens Dignes ha lamentat la situació viscuda aquest diumenge a les línies de la costa, on s'ha interromput la circulació durant cinc hores entre Salou i l'Ametlla de Mar per la caiguda d'un llamp a la catenària entre Mont-roig i l'Hospitalet de l'Infant.



Per la portaveu, Montse Castellà, Adif ha d'invertir perquè la infraestructura pugui suportar «situacions d'estrès», especialment en un tram de via única, que agreuja les incidències. La plataforma ha apuntat que, amb tot, la situació viscuda aquest diumenge és «un extra» sumat als «retards crònics».



D'altra banda, Trens Dignes també ha carregat contra Renfe per la desinformació, ja que segons la plataforma no s'ha informat de la situació als usuaris.