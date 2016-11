Protesta per l'aparició de carn amb agulles a la vía pública a Calafell

Almenys tres gossos han resultat ferits i reclamen vigilància

Actualitzada 27/11/2016 a les 13:54

El mal temps i la pluja no ha estat un obstacle perquè aquest matí un centenar de persones i algunes de les seves mascotes hagin protagonitzat una concentració de protesta per l'aparició de trossos de carn amb agulles a alguns indrets públics de Calafell. Els concentrats demanen als cossos de seguretat i a l'Ajuntament que s'implementin mesures de vigilància per tal d'evitar que es produeixin més casos, com els tres que ja s'han produït, de gossos que han resultat ferits i han hagut de ser operats per haver ingerit els perillosos trossos de carn.



La concentració, organitzada pels propietaris de la Leyva –una pastor alemany que s'està recuperant d'haver ingerit set agulles de cap– ha sortit a les onze del matí i ha recorregut diversos carrers fins a arribar a la plaça del Mil·lenari de Segur de Calafell, l'indret on la gossa esmentada va empassar-se els trossos de carn. «Ha estat molt emocionant, hem tingut molta resposta per part dels propietaris de gossos i d'altres mascotes. Ha vingut la propietària de la Lola, un dels primers casos que es van produir, i també l'ama del Marley, que està molt preocupada perquè el gos no està evolucionant massa bé», afirma Andrea García, propietària de la Leyva.



García ha retret avui a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré –qui ha assistit a la manifestació – que l'Ajuntament s'encarregui de penjar cartells per alertar la resta de ciutadans. «Ens han dit que hi ha policies de paisà vigilant, que s'està investigant, però s'ha d'alertar la gent», afegeix García.