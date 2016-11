Unes 300 trucades al 112 per pluges que han deixat més de 100 litres en punts de l’Empordà i el Vallès

Actualitzada 27/11/2016 a les 13:22

Protecció Civil de la Generalitat manté aquest diumenge la prealerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses que poden afectar durant tota la jornada punts de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, i el creixement dels cabals dels rius i barrancs de la zona. Protecció Civil recorda que a les zones on plogui amb intensitat cal evitar lleres de rius i rieres, punts inundables i altres espais perillosos, i evitar creuar un espai inundat ja que encara que baixi poca aigua es pot endur un vehicle.



El telèfon d’emergències 112 ha atès en les darreres 24 hores fins a 305 trucades relatives a 168 incidències vinculades als forts xàfecs, que han deixat més de 100 litres en punts de l’Empordà i el Vallès. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i de la XOM, destaquen registres com els 139,3 litres d’Espolla (Alt Empordà) o els 122,1 litres de Rellinars (Vallès Occidental).



També sobresurten dades com els 81,3 litres de Vacarisses, els 73,7 dels Hostalets de Pierola (Anoia), els 68,9 litres d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) o els 63,3 d’Aldover (Baix Ebre). A banda de les acumulacions, les precipitacions han destacat en conjunt per la seva intensitat i a diverses poblacions s’ha superat el llindar de 20 litres en 30 minuts: Vallirana (Baix Llobregat); Vacarisses (Vallès Occidental); Rellinars (Vallès Occidental); Hostalets de Pierola (Anoia); Espolla (Alt Empordà) o Portbou (Alt Empordà). Al llarg de la nit hi ha hagut un tall de llum –ja solucionat- que ha afectat a 14.107 abonats d’Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Masdenverge, Sta. Bàrbara i Ulldecona.