Falset es vol endinsar en el seu passat jueu amb l'Institut de Cultura i Patrimoni

Inaugura la nova seu amb l'exposició 'Bet Israel: El Call Jueu de Falset'

Actualitzada 27/11/2016 a les 18:15

Falset ha inaugurat aquest diumenge la seu de l'Institut de Cultura i Patrimoni, un organisme amb el qual es pretén catalogar, conservar i difondre materials del Centre d'Estudis Falsetans i crear un Museu de Falset i Comarca. Amb la inauguració es pretén ampliar la recerca de la història del municipi partint del món jueu.



Segons ha explicat l'alcalde, Jaume Domènech, l'obertura de la seu, als baixos de la Biblioteca de Falset, és un pas més en el món de la cultura que ha permès recuperar part de l'edifici que fins ara no s'utilitzava. «Ens ajudarà a fer recerca, a conèixer la nostra història i la del call jueu de Falset», ha afirmat Domènech, que ha explicat que es començarà fent una bona «recerca d'arxiu comarcal», on hi ha «molta documentació inèdita sobre què era el call» del municipi. Durant la inauguració, l'alcalde ha mostrat la seva voluntat d'incloure Falset a la xarxa de calls jueus catalans, on hi ha ciutats com Girona, Castelló d'Empúries, Besalú o Tortosa.



A la inauguració ha assistit la consellera de Presidència, Neus Munté, que ha destacat que «tot allò que impliqui difondre el nostre patrimoni cultural és importantíssim» perquè connecta els ciutadans amb un «passat comú», a més d'ajudar a «donar a conèixer els orígens a generacions futures».



A l'Institut s'hi poden veure les exposicions 'Bet Israel: El Call Jueu de Falset' i 'El centenari dels gegants de Falset'. Pili Cugat, 'La Jueva', ha tancat la inauguració amb cants sefardites. A la inauguració també han participat el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs.