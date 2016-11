Aturat un tren a Mont-roig del Camp

Una avaria a la catenària ha afectat el comboi, que viatjava entre Tortosa i Barcelona

Redacció

Actualitzada 27/11/2016 a les 12:18

Un tren de Rodalies que viatjava entre Tortosa i Barcelona ha quedat aturat a Mont-roig del Camp a causa d’una avaria a la catenària. Protecció Civil ha evacuat els cinquanta passatgers del tren i ha habilitat un servei d’autobús per a completar el trajecte.



La causa de l'avaria l'ha provocat la caiguda d'un llamp que ha trencat la catenària entre Cambrils i Vandellòs. Adif està evaluant els efectes per tal de resoldre la incidèmcia. Renfe ha habilitat un servei per carretera entre l'Aldea i Tarragona pels trens de llarga distància, i entre l'Ametlla de Mar i Salou pels regionals.