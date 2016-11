Altafulla acull una trobada de gegantes contra la violència masclista

Malgrat la pluja l’acte s’ha celebrat al Casal La Violeta, i ha comptat amb colles d’arreu del Camp de Tarragona

Redacció

Actualitzada 27/11/2016 a les 18:47

La pluja que ha caigut al llarg d’aquest diumenge no ha estat impediment per a que Altafulla acollís una trobada de gegantes contra les violències masclistes. L’acte ha estat organitzat pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de Tarragona i ha servit com a acte final de la celebració del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones.



L’acte s’havia de celebrar a la Plaça Martí Royo però ja es preveia que la pluja pogués fer acte de presència. Per això, la trobada de gegantes s’ha celebrat al Casal La Violeta d’Altafulla, que ha acollit la plantada, els balls i diversos actes organitzats.



A més del president del Consell Comarcal i l’alcalde d’Altafulla, han participat a l’acte la coordinadora territorial de l’Institut Català de les Dones, Lídia Bargas, la consellera comarcal de la Dona, Dolors Fortuny, i la regidora de Polítiques de la Dona de l’ajuntament altafullenc Marisa Méndez.