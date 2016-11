Risc de pluges fortes a la província tarragonina

Imatge d'arxiu de l'accés a l'Arrabassada inundat per pluges.

L’agència meteorològica estatal ha publicat un avís per ruixats intensos

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 11:42

L’Aemet, l’Agència Estatal de Meteorologia, ha emès un comunicat anunciant que fins a set províncies espanyoles podrien patir fortes pluges. Una d’elles és Tarragona, que ha rebut un avís groc, és a dir, que hi ha risc de patir ruixats intensos. Segons l’Aemet, està previst que l’episodi de pluges deixi uns 70 litres per metre quadrat en dotze hores.



El Servei Meteorològic de Catalunya també ha emès un avís groc per les fortes pluges a les comarques tarragonines que, principalment, afectaran les Terres de l’Ebre. Segons el Meteocat, les pluges intenses han d’arribar cap a primera hora de la tarda.