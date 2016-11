La canongina Núria Rion exposa a la galeria L&B contemporary art de Barcelona

L’artista ens explica en què consisteix 'Epidermis' i fa un breu recorregut de la seva trajectòria. La mostra es pot visitar fins el 6 de desembre al carrer Àlaba, 58

Actualitzada 28/11/2016 a les 13:55

—Com definiries el teu art?

—La meva formació és pictòrica, però després de seguida han acabat sortint peces en tres dimensions ja fos posant objectes o imatges per la necessitat d’explicar més enllà de les dues dimensions de la tela o el quadre. M’agrada treballar sense necessitat de limitar-me a una tècnica, vaig a buscar allò que necessito en cada moment. Jugo amb elements propis de l’arqueologia, l’antropologia, la topografia o l’arquitectura i els porto al terreny de l’art.



—Consideres el teu treball femení?

—No definiria el meu treball com a femení. Cada any ensenyo a dones artistes en les meves classes. Com a dona artista és un tema que em preocupa i m’interessa i que nosaltres mateixes hem de defensar. Però a nivell d’obra penso que no té perquè notar-se que sigui o no d’una dona.



—Quins plans de futur tens?

—Participaré en la propera exposició del Museu d’Art Modern de Tarragona amb una instal·lació feta amb làtex de l’any 2010: Translate. També col·laboro en un llibre commemoratiu que es fa des del museu que vincula narrativa i pintura. A més, faré un petit treball site specific treballant les zones del Tarragonès. També hi ha un parell de coses que s’han d’acabar de concretar de cara a la primavera. Tot això combinat amb la docència, que sempre està allà. Com a projecte individual vull continuar amb la temàtica que estic treballant, crec que encara hi ha camí per recórrer en temes de territori i natura. Em centro en focalitzar la mirada en històries petites que al final són essencials i comunes per a tots. Una qüestió petita et connecta a nivell mundial perquè et connecta amb l’essència del que és viure, respirar, la memòria; però quan parlo de memòria no parlo de la meva ni la d’un altre sinó que és la idea de memòria.

—Vinc d’un poble que és bastant industrial (la Canonja, al Tarragonès), però la meva família sempre ha estat vinculada a les muntanyes de Prades i jo hi he passat moltes temporades. Sempre m’ha cridat molt la natura.—Des que visc a Montblanc tinc un contacte més directe amb la muntanya cada dia. I això és com una pluja que es va filtrant i filtrant. A més, s’hi afegeix la necessitat de parlar del que tens a la vora. S’uneixen el treball i l’experiència vital.—De recuperació no perquè em sembla absurd. Però en posar en valor sí: una lentitud, una manera de fer,... Vas fent i te n’adones de que tots anem de pressa. Costa aturar-se i mirar petites coses, tenir temps per passejar...—Hi ha diferents sèries; totes funcionen individualment però alhora estan molt lligades i relacionades amb això que dèiem del passejar tranquil. La idea del mapa és un mapa en què no et pots orientar d’una manera determinada o un mapa tant local que si no el coneixes no saps ni on ets. I t’acabes perdent en una superfície molt tàctil i matèrica que transmeta idea de pell. D’aquí el títol d’epidermis:a memòria queda impregnada en la pell; en la pell de la roca, del paisatge,... I també volia intentar buscar mirades petitones, cap a fora i cap a dins com a recerca interior.—És una mica això. Tu mires un paisatge i tens una idea de paisatge abstracte, que després et transporta a un paisatge interior quan entres a la sala. És un espai molt net, molt tranquil i quiet que et porta cap al teu record i les teves vivències.—La sala del fons, perquè ja l’hem plantejat amb aquesta voluntat més sensorial. Tot i que hi ha diferents peces s’ha volgut crear una unitat: entres, sents i veus coses. També tens una sensació més matèrica amb les peces que hi ha. A la resta de l’espai tens més la idea del quadre o la peça en sí mateix; t’endinses però tens uns límits.—Com a materials destaca la fusta, que és amb el que presento la majoria dels quadres. M’interessa especialment perquè la manera com la treballo és mitjançant un procés molt lent, amb moltes capes i deixant-la envellir. També l’oxido i hi incorporo aigua, de manera que té un component orgànic perquè acaben passant coses que no t’esperes. D’aquesta forma l’atzar té una gran importància per a mi perquè pinto provocant accidents.A la última sala hi ha dos materials molt particulars com són el làtex i la ceràmica. Tots dos tenen un component molt matèric. El làtex m’interessa per les possibilitats que em dona. El resultat final és una mena de pell que em sembla interessant per la idea de la memòria, la sedimentació, l’accident,... Cada treball acaba sent com una performance en sí mateixa per aquesta transformació. La ceràmica va aparèixer perquè volia respectar les escorces dels arbres sense fer-les malbé, i m’ha acabat interessant molt tan el procés de treball com el resultat en si mateix.—En aquesta obra en concret no hi ha cap referent en particular, però hi ha una sèrie de noms i maneres de fer que m’interessen. Les peces més domèstiques de la Raquel Whiteread i la Doris Salcedo, així com la Kiki Smith; el seu treball en paper que trobo súper interessant. La Louise Bourgeois, que ella precisament sí que té peces de làtex. L’Eva Hesse també ha treballat amb làtex però amb un component més escultòric. Aquí es barreja una mica un treball de referents més propers al land art amb aquest tipus de referents.—La plantegem com instal·lació per com envolta l’espai en què està situada, però en el moment en què això ho canviéssim de lloc, es presentés només la pell o només les ceràmiques seria una altra cosa. Pot ser una pintura perfectament; però no que estigui en un vestidor. És un tipus de peça que no segueix els estàndards de pintura. Tampoc té una estructura que l’aguanti; és una pell en si mateixa. Per a mi no és més que una pintura de gran format.—La peça de la pell de roca parteix de la voluntat de mirar un detall molt petit del paisatge, focalitzar la mirada en un fragment del mig del món; un detall que pots mirar o bé passar per davant d’ell sense adonar-te’n. És donar-li una importància que d’entrada no li donaries. He triat sempre punts que es troben en mig de camins.