L'estat del temps porta kaysurfistes a La Pineda

Una desena de practicants de kaysurf han aprofitat el vent i el mar

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 16:44

Els núvols i el vent, dominadors del temps a les costes tarragonines, no estan renyits amb la pràctica de l’esport. Aquest dissabte al migdia, una desena de kaysurfistes han aprofitat el vent i l’estat mogut del mar per poder practicar aquest esport a la platja de La Pineda.



A més de les onades, el kaysurf necessita el vent ja que els surfistes utilitzen una cometa per poder desplaçar-se. Les condicions del mar i el vent han fet idònia la pràctica d’aquest esport, més comú durant les èpoques d’estiu ja que les aigües no estan tan fredes.