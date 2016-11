Vila-seca estrena dos nous 'mestres' de lectura: els gossos Lolo i Mel

Ja s’ha realitzat la segona sessió de lectura assistida amb gossos, una activitat adreçada als nens i nenes amb dificultats amb la lectoescriptura

Actualitzada 24/11/2016 a les 20:39

El passat divendres, 18 de novembre, es va dur a terme al Centre Cívic i Cultural el Colomí de Vila-seca la segona sessió de lectura assistida amb gossos, amb la participació de 14 nens i nenes de les escoles de Vila-seca.



Els grans protagonistes de la tarda van ser el Lolo i la Mel, dos gossos entrenats especialment per a aquestes sessions. El seu paper és doble: d’una banda, fan les funcions d’‘ajudants’ de la lectura, i de l’altra, i encara més important, es converteixen en una font de motivació per als petits lectors.



L’activitat té una durada aproximada de mitja hora, i durant aquest temps, cada nen ha de llegir una pàgina d’un conte i, després, estar atent a la lectura dels seus companys, perquè se li plantejarà una pregunta sobre el que ha escoltat. La Mel, una llaurador de sis mesos d’edat, fa de faristol, i ajaguda i quieta, sosté el llibre que els nens han de llegir. El petit Lolo, un ‘yorkie’ de dos anys, fa de ‘secretari’, portant al seu llom les preguntes que els nens hauran de contestar. Si encerten la resposta, podran fer una acció amb el gosset, com demanar-li la poteta o fer-lo giravoltar.



Aquesta activitat està pensada per als infants que presenten dificultats a l’hora de llegir, i també hi participen nens i nenes amb trastorns diagnosticats de dislèxia o TDH. Dirigeix les sessions Raquel Luna, psicòloga infantil del centre Rendiment Psicologia de Vila-seca, qui apunta que la finalitat última d’aquesta activitat és motivar els nens amb dificultats amb la lectoescriptura, que sovint tenen poca seguretat en el que fan. «Poder llegir amb la Mel i el Lolo els dóna un incentiu, fa que la lectura sigui més dinàmica i divertida, i que vulguin llegir més», explica Luna. Sovint, es tracta fins i tot de que els nens trenquin el gel amb la lectura, i que deixin de veure-la com un problema, una cosa negativa, i l’associïn al fet de passar-ho bé.



Un factor d’èxit d’aquesta activitat és la tria dels animals. La psicòloga explica que tant la Mel com el Lolo són «molt equilibrats de caràcter, no són gens agressius, van pel carrer i van saludant, i no presenten cap problema en l’aspecte social». També explica que sovint les sessions es fan de manera que els gossos fan de simples acompanyants dels nens, ajaguts al seu costat mentre llegeixen, però que des del seu centre s’ha optat per un sistema més interactiu, en el qual el gos pren part activa del fet de llegir i es converteix en una recompensa per als petits que aconsegueixen superar les seves dificultats.



Les sessions al Colomí es fan en dues tandes, de trenta minuts cadascuna, i en grups segons les edats. Són gratuïtes, i l’única condició és que, mentre els petits estan duent a terme l’activitat, els pares han de participar al Club de lectura que es fa en paral·lel al mateix centre. Durant l’estona que els nens no fan el taller, poden gaudir d’un servei d’acollida gratuïta.



El programa de lectura assistida amb gossos forma part del Pla Educatiu d’Entorn de Vila-seca, que es ve duent a terme des de fa ja uns anys, tot i que el taller amb gossos és una novetat de la programació d’enguany. Són les escoles les que fan la proposta dels nens que hi participen, prèvia sol·licitud per part dels seus pares a participar en el programa de lectura.