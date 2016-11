Vila-seca aprovarà un pressupost de 27,68 milions d'euros

Ho farà amb els vots de l’equip de govern i amb el suport dels grups del PP i Ciutadans, els quals han signat un seguit de compromisos

Actualitzada 24/11/2016 a les 21:52

El ple de l’Ajuntament de Vila-seca aprovarà avui un pressupost consolidat de 27, 68 milions d’euros de cara al 2017, on es recullen també els comptes dels patronats de Música i Turisme.



L’equip de govern tirarà endavant el pressupost per l’any vinent amb els seus vots, però amb el suport dels grups de l’oposició del Partit Popular (PP) i Ciutadans (C,s), els quals ja van confirmar el vot afirmatiu durant la comissió informativa del passat dilluns. Tanmateix, es preveu que els grups municipals del PSC, Decidim Vila-seca i el regidor no adscrit s’abstinguin i que Vila-seca en Comú voti en contra.



Per la seva banda, el grup municipal de Ciutadans ha supeditat el seu vot a un acord de compromisos que ha signat amb Convergència i Unió. L’acord, rubricat pel portaveu de C’s, Joan Antón Ramírez, i el seu homòleg de CiU, Francesc Xavier Farriol recull tres propostes.



La primera és la de posar en marxa una anàlisi detallada dels costos de funcionament del Conservatori Municipal, «per tal de comprovar la idoneïtat de l’ús de recursos que s’hi esmercen». «Estaria dividit en sis propostes, un primer bloc consistirà en una anàlisi de recursos humans i docents, que anirà a càrrec d’un professional extern, que presentarà els seus resultats a una comissió de seguiment formada pel regidors Josep Maria Pujals i per un membre del grup de Ciutadans», diu l’acord. Aquesta comissió també serà l’encarregada de revisar la resta de propostes: contenció de despesa corrent en béns i serveis, estudi d’ocupació per tercers, recerca de patrocinadors, gala benèfica anual i, finalment, revisió de la quota d’aportació dels pares.



En l’acord rubricat entre els grups de Ciutadans i CiU es contempla també la posada en marxa d’una Gala de l’Educació, orientada a premiar l’excel·lència acadèmica entre els estudiants del consistori.



Finalment, ambdós grups es comprometen a estudiar i revisar les ordenances municipals relatives a terrasses en via pública, per tal de facilitar-hi activitats lúdiques. L’estudi anirà a càrrec d’una comissió de seguiment formada per un representant d’aquests dos grups municipals i del Partit Popular.