Unió de Pagesos denuncia que la Conca perd 404.712 euros per les retallades en agricultura i ramaderia

El sindicat ha organitzat una concentració a Montblanc per protestar contra les retallades

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 14:27

Unió de Pagesos ha organitzat aquest divendres una concentració a Montblanc per protestar contra les retallades als ajuts agroambientals de producció integrada, agricultura ecològica i apicultura, a més de la reducció als d’indemnitzacions compensatòries, que poden suposar una pèrdua total de 404.711,78 euros a la comarca de la Conca de Barberà.



Unió de Pagesos, després de la concentració, ha lliurat als responsables de l’Oficina Comarcal de la Conca de Barberà del Departament d’Agricultura un document amb les demandes del sindicat perquè l’administració rectifiqui la decisió de dur a terme aquestes retallades, així com les greus conseqüències que comportaran.



Aquesta situació es produeix com a conseqüència de les decisions de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura i de la retallada del 20% en els imports d’ajuts agroambientals en producció integrada, agricultura ecològica i apicultura del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) efectuada també pel Departament.



Les retallades impliquen que les 14 explotacions beneficiàries de l’ajut del 2015 de producció integrada del Priorat deixaran de percebre 8.081,41 euros, la meitat dels quals haurien provingut dels fons comunitaris i estatals. Pel que fa a l’agricultura ecològica, la pèrdua és de 17.774,26 euros per a 9 explotacions. La reducció dels ajuts agroambientals en apicultura afecten tres explotacions amb pèrdues de 1.729,84 euros.



Pel que fa a la retallada del 48% de l’ajut d’indemnització compensatòria (IC) del 2014, a la Conca de Barberà suposa una pèrdua total de 264.290 euros per a 226 beneficiaris. Aquesta situació encara s’agreuja més per la retallada de l’ajut de les IC del 2015 anunciada per la Direcció General de Desenvolupament Rural, amb pèrdues de 112.837 euros per a 225 beneficiaris.