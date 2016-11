Una empresa de Vila-seca encapçala la llista de 'Google Partners' a la demarcació

Aquesta certificació els acredita de cara als clients

Macredi Social & Comunicación és una empresa dedicada al servei de publicitat i màrqueting que recentment ha obert noves oficines a Vila-seca, i que recentment ha estat admesa al programa ‘Google Partners’, un programa de certificació de Google que, segons detalla el mateix Google, «demostra que una agència ha aprovat els exàmens de certificació de producte de Google AdWords i està al dia dels últims coneixements sobre productes».



En l’actualitat a tota la demarcació de Tarragona només hi ha cinc agències certificades com Google Partners, però Macredi s’ha col·locat en la primera posició d’aquesta llista. Tal com explica Carlos Morillo, això es deu a que els de Vila-seca tenen una especialització en cerques, mentre que les altres agències no en tenen cap, i a més les altres només estan certificades en un àmbit, mentre que Macredi ho està en sis de les set possibles.



Morillo detalla que, per a les empreses, aconseguir aquest certificat és no quelcom senzill: «exigeixen uns requisits que no són fàcil d’aconseguir, com per exemple fer una inversió en els últims 90 dies de més de 10.000$ en Google Adwords (inversió en anuncis de pagament per clic) i estar certificat en algun dels àmbits de Google i també en Analytics, a més de complir uns rendiments obligatoris que certifiquen que la inversió està optimitzada i que sempre es realitza una gestió constant sobre les campanyes dels clients».

Carlos Morillo ha volgut afegir que des de l’agència han rebut amb «molta il·lusió» la notícia, i l’atribueixen al «gran esforç que des de fa temps hem estan fent al servei dels clients».



«Aconseguir aquesta insígnia et permet realitzar activitats conjuntament amb Google, però sobretot, el que més importa és que certifica que has après i que tens coneixements per gestionar bé les inversions dels clients. I aquesta és una cosa que ells controlen moltíssim, perquè les agències no poden posar la insígnia si no compleixen els requisits que exigeixen, com és normal», ha explicat Morillo.