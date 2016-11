Demanen sis anys de presó per un lladre multireincident per una estrebada a Cambrils

El processat anava en bicicleta quan va prendre la bossa a una dona i la va fer caure a terra

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 11:26

La fiscalia sol·licita una pena de sis anys de presó per a un individu que està acusat de robar d’una estrebada la bossa d’una dona a Cambrils. L’home acumula altres condemnes dels jutjats de Reus per quatre robatoris amb violència i intimidació, per la qual cosa el ministeri públic demana que se li apliqui l’agreujant de multireincidència. Segons l’escrit d’acusació, el passat 25 de juliol l’home anava en bicicleta per la zona del camí del Molí d’Avall de Cambrils amb un altre individu que no ha estat identificat. Cap a les tres de la matinada, segons el fiscal, va prendre la bossa a una dona que tornava cap a casa amb una filla menor i la va fer caure a terra. El jutjat número 3 de Reus va acordar el seu ingrés provisional a presó a l’espera del judici, que se celebrarà el 16 de desembre a l’Audiència de Tarragona.



Segons el fiscal, la bossa que l’home va prendre violentament a la víctima contenia un moneder amb documentació, 100 euros i unes medecines amb un cost de 56 euros. Malgrat que va patir lesions al colze arran de la caiguda, l’afectada només reclama una indemnització pel valor del medicament. La resta d’efectes sostres no s’han pogut recuperar.



En la seva declaració en seu judicial, l’home va manifestar que aquell dia es trobava dormint a casa i que no va passar pel lloc dels fets. A més, va explicar que normalment es movia per Cambrils a peu i, en ocasions, en bicicleta.



Per la seva banda, la víctima va relatar que acabava de sortir de treballar i que tornava cap a casa amb la seva filla menor quan va veure dos homes que anaven en bicicleta. Un d’ells li va dir que li donés tot el que tingués i li va estirar la bossa que duia penjada al coll, fent-la caure a terra.



El processat és Mohammed I., un home major d’edat i natural del Marroc, per qui la fiscalia sol·licita sis anys de presó per un delicte de robatori amb violència, amb l’agreujant de multireincidència, i una multa de 120 euros per un delicte lleu de lesions.