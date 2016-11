La Diputació inverteix en la millora del pavelló de la Selva

Acollirà les competicions d’esgrima dels Jocs Mediterranis

Redacció

Actualitzada 25/11/2016 a les 18:01

La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Selva del Camp han signat, aquest divendres al migdia, el conveni que regula l’aportació econòmica de la institució supramunicipal per a les millores en la protecció contra incendis del pavelló municipal d’esports d'aquest municipi, en el marc de les actuacions d’adequació d’equipaments i instal·lacions esportives dels Jocs Mediterranis.



La signatura s'ha dut a terme al Palau de la Diputació, i ha anat a càrrec del president d'aquesta institució, Josep Poblet, i de l’alcalde de la Selva del Camp, Josep Masdeu. La Selva del Camp és una de les 14 seus de la demarcació dels Jocs Mediterranis i acollirà les competicions de la disciplina d’esgrima.



L’aportació de la Diputació de Tarragona per als treballs és de 60.321,85 €. A banda de la utilització d’aquest equipament esportiu per al desenvolupament dels Jocs Mediterranis, el conveni signat remarca l'obligatorietat que aquest espai tingui un ús ciutadà passats els jocs.