La Cyber Week de Renfe posa a la venda bitllets del Camp de Tarragona a Madrid per 30 euros

La companyia llença tarifes amb descomptes de fins el 70% per viatjar als mesos de desembre, gener i febrer

Actualitzada 25/11/2016 a les 15:08

Camp de Tarragona – Madrid des de 30,75euros

Barcelona/Tarragona – Montpellier des de 25 euros

Madrid – Barcelona des de 32 euros

Barcelona – València des de 12,10 euros

Barcelona – Alacant des de 15,60 euros

Barcelona – Saragossa des de 22,65 euros

Lleida – Madrid des de 27,75 euros

Girona – Madrid des de 33,70 euros

Barcelona – Còrdova/Sevilla/Màlaga des de 35,05 euros

Barcelona – Bilbao/San Sebastián-Donostia des de 19,60 euros

Barcelona/Girona/Figueres – París des de 35,00 euros

Barcelona/Girona/Figueres/Tarragona – Marsella/Aviñón/Aix-en-provence des de 35 euros

Barcelona/Girona/Figueres – Lyon/Valence des de 35 euros

Barcelona/Girona/Figueres – Nîmes des de 25 euros

Renfe se suma a les promocions i descomptes del Black Friday i el Cyber Monday amb vuit dies d’ofertes en els quals es posen a la venda un milió i mig de places amb descomptes de fins el 70% per viatjar en trens AVE i Llarga Distància.Les places promocionals de la Cyber Week de Renfe es posen a la venda des d'aquest divendres 25 de novembre i fins el 2 de desembre o fins esgotar existències a la web de Renfe.com i a agències.Des de l'estació del Camp de Tarragona es posen a la venda bitllets cap a Madrid des de 30,75 euros, i des de Tarragona fins a Montpellier des de 25 euros. En total, més de 450.000 places promocionals a tot Catalunya per a viatjar al desembre, gener i febrer així com als trens internacionals que connecten amb França.Els descomptes de fins el 70% sobre la tarifa Flexible en classe turista permeten viatjar amb els següents preus: