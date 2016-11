Ja es pot veure la videodansa Bleu, dirigida per una vallenca i protagonitzada per una vendrellenca

La peça s'ha publicat a la xarxa en motiu del primer aniversari de la seva estrena

Actualitzada 25/11/2016 a les 10:44

La producció de videodansa Bleu ja es pot veure per Internet. DansPXL va estrenar aquesta peça just fa un any en la jornada "La dansa, un mitjà de comunicació no convencional” de la URV, i ho volgut conmemorar amb la seva publicació íntegra a la xarxa. Durant aquests dotze mesos la videodansa s’ha distribuit per festivals i concursos, aconseguint ser selecció oficial i finalista en un total de tretze certàmens internacionals.La videodansa està protagonitzada per la ballarina vendrellenca Gemma Güell, formada a l’Institut del Teatre de Barcelona i actualment afincada a Barcelona treballant amb diferents companyies del país. Güell es mou a través del color blau al pàrking de l’Hort del Carme de Valls. La dirección va a càrrec de la vallenca Marta Arjona. A més, també participen a la producció els vallencs Alberto Pérez-Mora i Maite Blasco. Helle Kettner, Pili Borrellas i Mariona Olmos completen l’equip tècnic de la peça.Actualment, DansPXL es troba en procés de postproducció de 4 peces de videodansa, distribuint 4 més en festivals i concursos i treballant en un projecte internacional.

BLEU (Dance Short Film) from DansPXL on Vimeo.