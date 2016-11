El detingut durant la persecució a l'AP-7 formava part d'un grup que assalta narcotraficants

Les plantes de marihuana trobades a l'interior del camió van ser robades d'unes naus del polígon Francolí on aquest dijous es van trobar 400 plantes

Actualitzada 25/11/2016 a les 17:53

Atenció a l'AP-7, persecució d'un camió pressumptament robat a l'altura del Km.230. pic.twitter.com/ee89UaCcsd — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 24 de novembre de 2016

Aturat el camió que fugia per l'AP-7 sentit BCN i detingut al pressumpte lladre. Bona feina de @mossos pic.twitter.com/VsBGQ4pXaW — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 24 de novembre de 2016

Els Mossos d'Esquadra investiguen un grup violent que es dedica a assaltar traficants per robar-los droga. La banda actuaria des de fa uns dos mesos per Catalunya, cometent robatoris amb força i assalts violents. El seu 'modus operandi' consisteix en controlar traficants que posseeixen grans quantitats de droga i apropiar-se'n, sovint fent ús de camions sostrets per transportar la mercaderia. Alguns traficants víctimes d'aquesta banda fins i tot haurien presentat denúncia obviant, però, quin era el botí per no delatar-se.Aquesta banda està relacionada amb dues denúncies i detencions recents. Per una banda, una persecució policial a l'AP-7 aquest dijous que va detenir a un membre de la banda , i per altra la troballa de 400 plantes de marihuana en una nau del polígon Francolí el mateix dijous a la nit.Pel que fa a la persecució, duta a terme per Mossos d'Esquadra, es va aconseguir detenir a Tarragona un dels integrants del grup in fraganti mentre conduïa un camió robat per l'AP-7, carregat de plantes de marihuana. La detenció es va produir en plena matinada a l'alçada de Banyeres del Penedès, després d'una llarga i perillosa persecució. Al camió hi viatjaven més persones que van aconseguir fugir. El detingut és un home de 31 anys, de nacionalitat espanyola, i el primer integrant que s'aconsegueix detenir d'aquesta banda en actiu a Catalunya.Mossos d'Esquadra ha pogut comprovar que aquestes plantes provenien d'unes naus del polígon Francolí. Aquest dijous a la nit agents de l'àrea d'investigació de Tarragona han fet entrada a les naus amb l'autorització del propietari -que les tenia llogades-, on hi quedaven més de 400 plantes de marihuana. El cas es troba sota secret de sumari, si bé s'ha pogut saber que el llogater, responsable de la plantació, es troba a hores d'ara desaparegut.Segons Mossos d'Esquadra, en territori tarragoní la banda també hauria comès robatoris per la zona del Vendrell.