Cambrils escampa sabates vermelles contra la violència masclista a la plaça de l'Ajuntament

Els alumnes de 3r d’ESO dels instituts de Cambrils han compartit les seves reflexions

Actualitzada 25/11/2016 a les 16:05

Cambrils ha mostrat el seu rebuig a la violència de gènere aquest divendres 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència Envers les Dones, amb una exposició de sabates vermelles a la plaça de l’Ajuntament i un acte al Palau Municipal d’Esports que ha comptat amb la participació de més de 400 alumnes de 3r d’ESO dels instituts de Cambrils.



Des de les 9 del matí, la plaça de l’Ajuntament s’ha omplert de sabates vermelles. L’exposició s’ha realitzat amb les aportacions de sabates fetes per la ciutadania que els voluntaris de diferents associacions han pintat de color vermell. Aquesta iniciativa social d’art col·lectiu va ser ideada per l'artista mexicana Elina Chauvet, que la va dur a terme per primera vegada a Ciutat Juárez l'any 2009 per denunciar la terrible xacra del terrorisme masclista i de totes les violències que aquest exerceix diària i quotidianament en la vida de les dones de tot el món.



Per altra banda, a les 12 hores l’alcaldessa i diversos regidors del govern i de l’oposició han llegit un manifest institucional al Palau Municipal d’Esports, en un acte que ha posat èmfasi en la en la responsabilitat individual i col·lectiva dels homes com agents imprescindibles per eradicar les violències masclistes. Posteriorment, els alumnes de 3r d’ESO, que havien treballat aquesta problemàtica a l’aula, han compartit les seves reflexions.



Finalment, l’acte s’ha tancat amb un concert a càrrec del grup musical Ual.la! de Dona Cançó-Espai de creació femenina. Amb les seves peces musicals han parlat del trencament dels estereotips de gènere i dels mites de l’amor romàntic i de l’apoderament, elements claus per relacionar-nos des de la igualtat i el respecte en les relacions de parella.