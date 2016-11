Barcelona recorrerà la sentència que avala la marca 'Barcelona World'

El consistori considera que el nom «és propietat dels ciutadans» i no d'un parc d'oci privat

El segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest divendres que recorrerà la sentència que avala el nom de Barcelona World per al complex d'oci projectat a Tarragona, marca que va ser impugnada pel consistori barceloní. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desetima el recurs presentat en el seu dia pel consistori contra la decisió de l'Oficina Espanyols de Patents i Marques d'autoritzar l'ús de la marca 'Barcelona World' per al complex privat.



La sala contenciosa administrativa del TSJC considera que, malgrat incloure el nom de la capital catalana, el terme 'World' afegit no suggereix que els serveis i productes que empara la nova marca «no responguin a una iniciativa privada».



Collboni defensa que l'Ajuntament recorri la sentència del TSJC perquè, al seu parer, «el control públic del nom no està ben resolt». Per al tinent d'alcalde, la marca Barcelona «és propietat dels ciutadans» de la capital catalana i és l'Ajuntament qui ha de gestionar-la, sense que pugui estar «vinculat a un parc d'oci».