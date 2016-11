Alerten que els joves extorsionen els interns adults a la presó de Mas Enric

Aquest és un dels principals problemes que provoca el fet que uns i altres convisquin provisionalment al mateix mòdul

«Els joves que estan interns al centre penitenciari de Mas Enric són preventius, estan esperant judici i condemna. El fet que convisquin amb una trentena d’interns adults que estan sortint de permís o a l’espera de poder fer-ho fa que es produeixen situacions d’extorsió. Els demanen coses, encàrrecs, i els adults estan intimidats, tement que es produeixi alguna situació que els faci perdre el permís», alerten fonts sindicals del centre penitenciari de Mas Enric, al Catllar.



Aquesta és, segons els sindicats, la problemàtica situació que s’està produint a l’interior de la nova presó a causa de la convivència de joves i adults –de baix risc, segons el Departament de Justícia– en un mateix mòdul. És una situació provisional fins que la presó no estigui a ple rendiment, segons ha confirmat el departament de Justícia, però que, segons els sindicats, vulnera la llei orgànica 1/1979 del 26 de setembre. En un comunicat conjunt, signat per quatre dels cinc sindicats que tenen representació al centre penitenciari, demanen al conseller de Justícia «que garanteixi el compliment de la llei i doti de més personal per garantir el mandat legal».



Apel·lant a la llei, els funcionaris de presons asseguren que la barreja entre joves i adults és contrària a l’article 9 d’aquesta llei que diu: «(...) els joves han de complir separadament dels adults en establiments diferents o, en tot cas, en departaments separats. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per joves les persones d’un sexe o l’altre que no hagin complert els vint-i-un anys. Excepcionalment, i tenint en compte la personalitat de l’intern, poden romandre en centres destinats a joves els qui, havent complert vint-i-un anys, no hagin fet els vint-i-cinc».



Denuncien que, actualment, «al mòdul de joves viuen 13 menors de 21 anys, compartint vida en comú amb una trentena d’interns adults». Denunciem que, a la vigilància d’aquest mòdul, freqüentment, només presta servei un funcionari, la qual cosa no garanteix la seguretat dels interns. Davant aquesta situació, el departament de Justícia assegurava aquest dijous que, quan el centre penitenciari de Mas Enric estigui a ple rendiment, hi haurà un mòdul orientat als joves de fins a 25 anys. Confirmava aquesta convivència entre joves i adults, però matisava que s’està produint de forma «conjuntural».



Des de la Generalitat de Catalunya recorden, d’altra banda, que comparteixen mòdul, però no cel·les. El departament de Justícia apel·la al reglament penitenciari que executa la Llei esmentada i que, segons aquest, la convivència a un mateix mòdul es pot produir, si ho autoritza la junta de tractament i en té coneixement el jutge de vigilància penitenciària. Fonts del departament de Justícia asseguren que el jutge ha visitat «personalment» l’esmentat mòdul. D’altra banda, Justícia afirma que el centre penitenciari funcionarà al cent per cent quan estigui llesta la nova depuradora.



Malgrat els arguments de Justícia, els sindicats denuncien que no s’han obert més mòduls –que a hores d’ara romanen tancats– perquè no es vol contractar més personal. Afegeixen que, tant als joves com a les seves famílies, els fan signar una autorització per aquesta convivència que consideren perjudicial. «Els joves estan en contacte amb reclusos amb més experiència i no s’ha d’oblidar que una presó és una ‘universitat’ del delicte», diuen.