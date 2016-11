Valls invertirà 100.000 euros en la millora del polígon industrial

Es canviarà l’asfaltat al carrer d’Artesans i es canviarà l’enllumenat a la zona

Actualitzada 23/11/2016 a les 21:04

L’Ajuntament de Valls destinarà, l’any 2017, 100.000 euros en inversions i actuacions de manteniment al polígon industrial. Aquesta inversió formarà part del pla d’obres a la via pública que anualment es preveuran en els pressupostos de l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir la millora continuada de carrers i serveis de la zona industrial de Valls.



El consistori destinarà 75.000 euros d’inversió a la millora de l’asfaltat del carrer dels Artesans, en concret a partir del carrer Curtidors. D’aquesta manera, l’any 2017 s’haurà asfaltat la major part del carrer dels Artesans ja que s’està tramitant l’expedient per a la renovació del ferm d’un primer tram, en concret entre els carrers de la Moixiganga i Curtidors. Aquest primer tram s’executarà durant el proper mes de febrer amb una inversió de 100.000 euros i que ja estan previstos en el pressupost d’aquest any 2016. La millora de l’asfaltat d’Artesans inclourà tota la senyalització horitzontal nova de circulació, passos de vianants i zona d’aparcament, a més de l’arranjament dels embornals.

A la vegada, el pressupost per a l’any 2017 inclou una reserva de 25.000 euros en obres de manteniment que també es destinaran específicament al polígon industrial. Tan la inversió al carrer Artesans com les actuacions de manteniment que s’han efectuat i les que s’aniran executant durant el 2017 són el resultat de les reunions periòdiques que mantenen Ajuntament i l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial.



Ahir, els regidors de Via Pública i Empresa i Ocupació, Dolors Farré i Joan Carles Solé respectivament, es van reunir amb Xavier Ulldemolins, president de l’associació, i Marcel·lí Morera, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, amb els que van presentar públicament els objectius d’inversió i actuacions de manteniment per a l’any 2017. Durant el 2016, el consistori va efectuar ja les obres d’arranjament integral d’un tram de 110 metres de longitud de la vorera del carrer Fusters, amb un pressupost de 3.000 euros.



També s’ha reparat amb aglomerat asfàltic el ferm d’un tram del carril lateral de la carretera del Pla, a l’alçada del carrer Basters, amb una despesa de 6.800 euros. A més, durant el proper mes de desembre s’ha previst l’arranjament d’un tram de vorera a la carretera del Pla i la construcció de vorera nova a la cruïlla amb el carrer Curtidors. També està previst durant el 2017 la renovació de l’enllumenat.