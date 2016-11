S'enfronten a vuit anys de presó per vendre droga en un comerç de Salou

Els Mossos van localitzar marihuana, haixix, cocaïna i MDMA per valor de més de 8.300 euros

Actualitzada 24/11/2016 a les 17:47

La fiscalia sol·licita vuit anys de presó i una multa de 33.000 euros per a un home i una dona que, presumptament, venien droga en un comerç de Salou que regentaven. Els processats són Brahim I., de 44 anys, i Saloua F., de 33 anys, que s’asseuran al banc dels acusats de l’Audiència de Tarragona el 13 de desembre. Segons l’escrit d’acusació del fiscal, els fets es remunten a l’any 2013 quan, en un establiment comercial del carrer de l’Església i al domicili dels processats, els Mossos d’Esquadra van localitzar diverses bosses de plàstic que contenien marihuana, cocaïna, haixix i MDMA «amb l’objectiu de destinar-ho a la venda il·lícita», així com 2.000 euros fraccionats procedents del tràfic de drogues. Les substàncies intervingudes estan valorades en més de 8.300 euros.



En concret, els agents van localitzar set bosses de marihuana amb un total de 974,39 grams valorats en 4.550,4 euros; quatre bosses d’haixix amb un total de 74,43 grams i un valor de 402,58 euros; una bossa amb 2,3 grams d’MDMA valorats en 100,83 euros, i una bossa de amb 26,5 grams de cocaïna valorada en 3.285,62 euros. Segons el fiscal, els fets constitueixen un delicte contra la salut pública de substàncies que ocasionen un dany greu a la salut comès en un establiment obert al públic, pel qual sol·licita una pena de vuit anys de presó per a cadascun i una multa de poc més de 33.000 euros que, si no paguen, es convertirà en un any més de presó.