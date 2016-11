Els combois circulen a una velocitat reduïda de 30 km/h en el punt de la incidència

Actualitzada 24/11/2016 a les 13:38

La circulació de trens a la línia R15 s'ha restablert a tres quarts d'una del migdia entre Pradell de la Teixeta (Priorat) i Riudecanyes (Baix Camp) després d'un despreniment de terra, segons ha informat Renfe. Els tècnics d'Adif ja han netejat les vies afectades pel despreniment, que possiblement ha estat provocat per les intenses pluges de les darreres hores. La circulació ferroviària s'ha hagut d'interrompre des de les onze del matí a causa d'aquest despreniment i durant l'afectació Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Reus i Marçà-Falset. Un cop restablerta la línia, els trens circulen a una velocitat reduïda de 30 km\/h en el punt on ha tingut lloc la de la incidència.