L'associació d'empreses químiques reuneix les seves comissions de treball

L'AEQT va celebrar al Seminari de Tarragona la trobada anual de les diferents àrees de treball

Redacció

Actualitzada 24/11/2016 a les 18:55

Aquest dijous, l’Associació Empresarial Química de Tarragona va reunir un any a les Comissions de Treball en que està dividida. Més d’un centenar de persones es van aplegar al Seminari de Tarragona, on es van exposar temes treballats en cada un dels vuit grups de treball temàtics. Aquestes comissions són les d'Activitats Portuàries i Logística, Comunicació, Empreses de Serveis, Energia, Medi Ambient, Seguretat, Sociolaboral i Territori i en elles hi participen els tècnics responsables d’àrees de les 28 companyies associades a l’AEQT.



L’acte s'ha iniciat amb el discurs de benvinguda del President, Josep Francesc Font, que ha tingut paraules d’agraïment per tots els integrants de les comissions, que amb el seu treball lideren els projectes comuns que té el sector químic al Camp de Tarragona.



Tot seguit, els presidents de cada un d’aquests grups de treball han repassat els principals projectes del 2016. Tots han coincidit en destacar l’esforç dels integrants, que a més de desenvolupar la feina en les respectives companyies, destina una part del seu temps als projectes comuns. En la mateixa línia els Presidents de comissions, com havia fet abans el President de l’AEQT, han destacat també la funció motora que fa el personal propi de l’Associació.



La segona part de l’acte ha tingut com a protagonista el Pla Estratègic 2017-2020, que ha estat presentat la Directora General, Teresa Pallarès. Pallarès ha tancat el pla anterior, ha explicat com s’ha dut a terme el procés de creació d’aquest nou document i ha presentat els principals reptes que es planteja l’AEQT i el sector de cara als propers quatre anys. L’economia circular, el nou paradigma de la comunicació, un marc regulador que iguali els diferents països d’Europa o la importància de la logística han estat alguns dels punts que contempla aquest pla.



Una de les novetats d’enguany ha estat la participació en la jornada dels Business Partners de l’AEQT. Les 10 empreses que formen part d’aquest grup (Tema Litoclean, Invall, Caixa d’Enginyers, SP Activa, Tauw, Hitachi Consulting, SGS, Bros Group, Bufet Davi i Transports Aragonès) han pogut mostrar els seus productes i serveis en un espai de networking creat expressament per a l’ocasió.