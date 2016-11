Els tions esperen a ser trobats als boscos de la Baronia d'Escornalbou

La iniciativa està impulsada pels municipis de Riudecanyes, Duesaigües i l'Argentera

Com es procedeix?

Els més menuts de la casa podran anar a buscar tions als boscos de la Baronia d'Escornalbou a partir del proper dissabte 26 de novembre en el marc de l'activitat Caçations. Aquest és el segon any que els municipis de Riudecanyes, Duesaigües i l'Argentera organitzen conjuntament la iniciativa, que temps enrere era tradicional per preparar el Nadal i que s’havia perdut amb el pas dels anys. D'aquesta manera, els tions esperen a ser trobats per tal d'arribar a les cases a temps per Nadal.Les famílies que participin a la iniciativa podran conèixer més la zona mentre realitzen la cerca. Els tions del Caçations són caganers de debò, estan fets a mà, són de llenya i cadascun és diferent de la resta. A més, arriben amb un missatge personalitzat per tal de fer l’experiència més especial.La màgia comença des del principi: es compra el tió per internet a la pàgina web www.caçations.cat , però enlloc de rebre’l a casa, les famílies reben per correu electrònic un pergamí amb un mapa i les coordenades GPS. Llavors, tota la família junta pot gaudir de la recerca. El tió està sempre amagat enmig del bosc i trobar-lo és tota una experiència. L’activitat té un preu de 34 euros per tió i s’ofereix la possibilitat de reservar el dinar a establiments de la zona, amb menús especials per a adults i nens.