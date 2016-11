Els sindicats denuncien que a Mas Enric no es compleix amb la separació d'interns joves i adults

Recorden que per llei els menors de 21 anys haurien d'estar separats dels presos adults i que això no es compleix al centre del Catllar

Redacció

Actualitzada 24/11/2016 a les 12:24

Les seccions sindicals dels sindicats ACAIP, CATAC, CCOO i CSI-F del Centre Penitenciari de Mas Enric, al Catllar, han fet públic un comunicat conjunt en el qual denuncien que al centre tarragoní s'incompleixen els preceptes legals que estableixen que els intern joves, menors de 21 anys, han d'estar obligatòriament separats dels adults pel que fa a les activitats i la vida en comú.



Els sindicats recorden que el centre, de recent estrena «el centre de referència del sistema penitenciari català, aquell que disposa de les mesures de seguretat més avançades, de les millors instal·lacions per aconseguir la reinserció i rehabilitació dels interns» està vulnerant una llei orgànica, de drets fonamentals. En concreta es tracta de la Llei Orgànica 1/1979 de 26 de setembre, deneral penitenciària i en aquesta s'articula, segons expliquen els sindicats que «els joves han de complir separadament dels adults en establiments diferents o, en tot cas, en departametss separats». La llei considera que els joves són els menors de 21 anys, tot i que excepcionalment «i tenint en compte la personalitat de l'intern, poden romandre en centres destinats a joves els qui, havent complert els 21 anys, no hagin fet els 25».



En el cas de Mas Enric, els sindicats assenyalen que actualment, en el mòdul de joves hi viuen 13 interns menors de 21 anys «compartint vida en comú amb una trentena d'interns adults».

I afegeixen que frecuentement a la vigilància d'aquest mòdul només hi ha dedicat un funcionari «la qual cosa no garanteix la seguretat dels interns».



La nota conjunta dels sindicats conclou demanant al conseller de Justicia de la Generalitat «que garanteixi el compliment de la llei i doti de més personal per garantir el mandat legal».