El romesco envaeix els plats cambrilencs amb les últimes jornades gastronòmiques de l'any

Un total de 28 restaurants oferiran menús amb el romesco com a element protagonista

Actualitzada 24/11/2016 a les 16:27

Cambrils dedica les últimes jornades gastronòmiques de l’any a un plat típic del municipi molt arrelat a la seva tradició marinera. Les Jornades Gastronòmiques del Romesco tornen a Cambrils amb 28 restaurants que oferiran menús enromescats del 25 de novembre a l’11 de desembre.



La quarta edició de les jornades arriba amb creacions que van des del tradicional suquet de romesco fins l’arròs de romesco, el bacallà amb romesco, les amanides amb romesco o el peix amb romesco fred, passant per aplicacions més actuals com el romesquet dolç.



Durant la presentació de les jornades, l’alcaldessa de Cambrils ha explicat que l’objectiu de les jornades és posar en valor la gastronomia de Cambrils i desestacionalitzar la temporada turística. «El romesco és un plat molt propi de Cambrils elaborat amb productes de proximitat de la mà de cuiners d’alt nivell», ha destacat Camí Mendoza.



Per la seva banda, el representant de l’Associació d’Empresaris de l’Hosteleria de Cambrils, Pep Pellicer, ha parlat de la infinitat de possibilitats del romesco en salsa freda o plat cuinat, el maridatge amb la cuina pròpia i de la gran varietat d’oferta dels restaurants participants, amb menús de diferents estils i preus.