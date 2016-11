Dia sense Compres coincidint amb el Black Friday dels Estats Units

La campanya pretén concienciar de l'impacte del consumisme irresponsable

Redacció

Actualitzada 24/11/2016 a les 16:06

Des de fa anys, els Estats Units celebra el Black Friday o Divendres Negre, el dia que inaugura les compres nadalenques al país amb grans descomptes. Com ha passat amb moltes altres tradicions americanes, aquesta celebració també s'ha instaurat a Espanya i a Catalunya, i tindrà lloc aquest divendres 25 de novembre, l'endemà del dia d'Acció de Gràcies estatunidenc.



Moviments contraris al «consumisme irresponsable» organitzen, des de fa 24 anys, el Dia sense Compres «per proposar com a alternativa un consum transformador i per visibilitzar els impactes del consumisme irresponsable d'aquest dia». L'ONG Ecologistes en Acció s'uneix a la celebració d'aquest dia alternatiu «per recordar que el benestar no cap en una bossa de centre comercial». D'aquesta manera, Madrid acollirà l'acte central de la campanya amb un acte públic i teatral. Però aquesta campanya també té cabuda a les xarxes socials, i s'anima a tothom que s'hi uneixi sense realitzar cap compra aquest dia.



«Busquem que les persones consumidores es plantegin fins a quin punt necessiten i desitgen tot allò que compren», asseguren des d'Ecologistes en Acció, que afegeixen: «Aquest model està lluny de solucionar la crisi i ignora, a més, els límits del planeta».