Marina Clavero Lozano pren possessió com a regidora i serà la responsable de l’àrea de joventut

Actualitzada 24/11/2016 a les 19:21

L’any 2016 acaba amb uns petits canvis en el cartipàs de l’Ajuntament de la Canonja, provocats per la marxa, al mes de setembre, de la regidora d’Ensenyament i Ocupació Sílvia Sola Clua, que va haver de deixar la seva tasca a l’ajuntament per motius laborals.



Amb la renúncia de Sílvia Sola entra a formar part del consistori la nova regidora Marina Clavero Lozano, que serà la responsable de l’àrea de joventut que fins ara portava la regidora Lucía López Cerdán. Aquesta, per tant, assumirà les competències d’Ensenyament i Ocupació que quedaven vacants des de la marxa de Sílvia Sola.



Marina Clavero va néixer l’any 1992 a Tarragona. És graduada en Direcció i Administració d’Empreses per la URV, participa de forma activa en diferents entitats canongines i forma part del moviment escolta.