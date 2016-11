Viatja amb AVE en preferent a preu de turista des de Tarragona fins a Madrid

L’objectiu d’aquesta iniciativa es apropar els servei de la classe preferent als viatgers dels trens AVE del corredor Barcelona-Madrid

Actualitzada 23/11/2016 a les 13:51

Renfe posa en marxa a partir d’aquest dijous 24 de novembre una campanya promocional per viatjar en preferent a preus molt més barats de l’habitual. La campanya estarà disponible per a compres realitzades entre el 24 de novembre i el 4 de desembre i per viatjar entre el 12 i el 18 de desembre.



L’objectiu d’aquesta iniciativa es apropar els servei de la classe preferent als viatgers dels trens AVE del corredor Barcelona-Madrid, entre els quals destaquen la Sala Club i el servei de premsa del dia, el servei de restauració al seient, així com seients més amples i amb més espai. Pel que fa al servei de restauració en els seients, Renfe ofereix vuit menús especials.



Els preus d’aquesta campanya permetran viatjar des del Camp de Tarragona a Madrid per 60 euros; des de Barcelona a Madrid per 80 euros; des de Barcelona a Zaragoza per 45 euros; des de Barcelona a Guadalajara per 63 euros; de Lleida a Madrid per 55 euros; i de Girona a Madrid per 85 euros. Aquests bitllets especials es podran adquirir a través del web renfe.com i de l’App Renfe Ticket.