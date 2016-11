Valls haurà expropiat el 70% de les propietats de la muralla a finals d'any

Almenys les que corresponen al primer tram

22/11/2016

L’Ajuntament de Valls preveu haver expropiat el 70% dels immobles del primer tram de la muralla de Sant Francesc abans d’acabar l’any. Els processos d’expropiacions, els quals s’estan tancant amb acords d’avinença amb les propietats, segons ha informat el consistori, abracen les finques situades en aquesta espina de cases que hi ha entre les places de Sant Francesc i del Carme i que es va construir en el passat sobre les antigues muralles medievals de la ciutat. Aquest any 2016 l’Ajuntament acabarà invertint 490.000 euros i, per a l’any vinent, ha previst per a la mateixa actuació 290.000 euros més, el que representarà una inversió global en els dos exercicis de 780.000 euros.



A aquesta xifra s’hi podrien afegir 150.000 euros inclosos també en el pressupost per al 2017 per a compra d’immobles al Barri Antic, a més de finançament extern en altres línies de subvencions, tal i com anunciava l’alcalde de Valls, Albert Batet, en la visita que va realitzar a la zona de la muralla de Sant Francesc acompanyat per la regidora d’Actuacions Públiques, Urbanisme, Patrimoni i Barri Antic, Judit Fàbregas. A hores d’ara, l’Ajuntament té la propietat o està en tràmit de tenir-la ja que ha assolit mutus acords amb els propietaris en un total de 19 finques de tot l’àmbit. L’adquisició d’immobles que fins ara ha realitzat l’Ajuntament es concentra en la seva major part a l’illa de cases situades en el tram comprès entre la plaça de Sant Francesc i el carrer de Sant Sebastià. En aquest tram, s’espera que a finals del 2016 o principis de 2017 l’Ajuntament sigui ja propietari de 14 finques, el 70% del total.



Nou d’aquestes 14 finques s’estan adquirint després que s’estiguin completant els processos legals d’expropiació, en una tramitació que s’està assolint amb acord amb els propietaris dels immobles.