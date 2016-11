Una esllavissada obliga a tallar la carretera C-37 a Querol

Les pedres no han afectat a cap vehicle

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 20:36

Les fortes tempestes d'aquest dimecres han causat una esllavissada de pedres al mig de la caçada de la carretera C-37 a Querol, a l'Alt Camp. Segons informa el Servei Català de Trànsit, els fets han tingut lloc al voltant de les 8 de la tarda, quan pedres de grans dimensions han caigut a la via.



Cap vehicle ha estat afectat, però la circulació per la calçada s'ha tallat per tal de procedir a retirar els elements de la carretera.