S'ensorra la part posterior d'una casa del carrer Major d'Alcover

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 09:22

La part posterior de la casa número 57 del carrer Major d'Alcover s'ha esfondrat aquest dimarts a les 23.15h de la nit des del tercer pis fins als baixos. L'ensorrament no ha provocat cap víctima, ja que l'habitatge està en venda i actualment no hi viu nigú.



La Policia local va ser l'encarregada d'avisar als Bombers, que van traslladar-se fins l'indret amb dues dotacions per tal de fer tasques de neteja i revisió de l'habitatge.