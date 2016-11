Pallassos Sense Fronteres de Tarragona actua davant de més de 4.000 refugiats a Jordània

L'expedició estarà una setmana més al país asiàtic

Actualitzada 23/11/2016 a les 18:26

Un grup de tarragonins de l'ONG Pallassos Sense Fronteres v an posar rumb cap a Jordània fa una setmana en una expedició per «poder treballar, en dues setmanes, la inclusió dels refugiats i millorar-ne la seva integració», tal com informava Diari Més en el seu moment.El viatge del grup durarà dues setmanes, i ara ja en fa una que amb les seves actuacions intenten fer un parèntesi a la dura situació que viuen els refugiats. «Estem molt satisfets de poder estar en aquells indrets on la necessitat dels nens i les nenes, i també dels adults per a distreure's i riure és immensa», asseguren a través de la seva pàgina de Facebook.En aquests dies, el grup ha realitzat fins a 17 espectacles davant de més de 4.000 persones. Han estat als camps de refugiats d'Azraq, Zaatari i King Abdullah Park, i també a centres socials i a escoles «que donen suport a la infància refugiada de Síria, Sudan i Palestina». A continuació el vídeo mostra una de les actuacions realitzades pels tarragonins a Jordània.