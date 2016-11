Normalitzada la circulació de trens entre Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant

Ha estat interrompuda des del migdia a causa de les pluges que han caigut a la zona

Actualitzada 23/11/2016 a les 19:45

La circulació de trens al tram Cambrils-L'Hospitalet de l’Infant, al Baix Camp, s’ha restablert poc després de les sis de la tarda, segons ha informat Renfe. Això ha permès recuperar el servei habitual dels trens Regionals de la línia R16 i serveis de Llarga Distància.



La circulació s’ha interromput al migdia entre Vandellòs i Mont-roig del Camp a causa de les tempestes, que han deixat sense subministrament elèctric aquest tram de la línia. Durant la incidència Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Cambrils i l'Hospitalet per als viatgers dels trens Regionals i entre l'Aldea i Amposta per als dels serveis de Llarga Distància.



A les 17.30 h ja s'havia normalitzat el servei de la línia R3 entre La Molina i Puigcerdà, segons ha informat també la companyia. Aquesta s’ha hagut d’interrompre també al migdia per la caiguda d'un arbre sobre la catenària a causa del fort vent que bufava a la zona. Mentre ha durat el tall s’han fet transbordaments en autocar entre les dues estacions.