Interrompuda la circulació de trens a l'R16 entre Vandellòs i Mont-roig del Camp per les fortes pluges

Les tempestes han deixat sense subministrament elèctric aquest tram de la línia

ACN

Actualitzada 23/11/2016 a les 15:09

La circulació de trens a la línia R16 es troba interrompuda aquest dimecres al migdia entre Vandellòs i Mont-roig del Camp (Baix Camp) a causa de les tempestes, que han deixat sense subministrament elèctric aquest tram de la línia, segons ha informat Renfe. Els trens no circulen en aquest tram des del voltant de les dues del migdia i, per tal de garantir la mobilitat dels clients, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de L’Ametlla de Mar i Cambrils.