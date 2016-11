Els pallassos, protagonistes al Convent de les Arts d'Alcover amb l'espectacle Rhum

L'espectacle tindrà lloc el 27 de novembre a les 18h

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 15:25

El Convent de les Arts d’Alcover acollirà el proper diumenge 27 de novembre a les 18h Rhum, un espectacle que homenatja el món del circ i la figura del pallasso Josep Montanyès “Monti” amb Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez, Mauro Paganini i Pep Pascual a les ordres de Martí Torras.



Premi Zirkolika al Millor Espectacle de Pallassos 2014, l’espectacle explica la història de Rhum & Cia, una companyia que després de molts anys que ningú els cridés per actuar els surt una funció d’un dia per l’altre. Tots els membres es mobilitzen, però es troben amb diversos problemes que hauran de solucionar per realitzar amb èxit la seva actuació.



Les entrades es poden adquirir per 9 i 6 euros amb el carnet del Convent de les Arts , a la Casa de Cultura Ca Cosme d'Alcover, al web www.conventarts.cat o bé a la taquilla del Convent de les Arts des d'una hora abans de l'inici de la funció. L'espectacle es troba inclòs a l'abonament Petits i grans i General.