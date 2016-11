El temporal d'aquest dimecres a diversos punts del Camp de Tarragona

L'aigua del mar ha arribat fins al passeig marítim de la platja de l'Arrabassada de Tarragona, i la calamarsa ha aterrat a Alcover, Reus, Cambrils i Maspujols, entre d'altres

Actualitzada 23/11/2016 a les 15:10

La piedra. Y la lluvia. En Cambrils...!!!!!!! A video posted by Xivi Aizcorbe Sagrera (@xiviaizcorbe) on Nov 23, 2016 at 5:16am PST

Un balcon al Mediterráneo. El mar embravecido!!!!!!! A video posted by Xivi Aizcorbe Sagrera (@xiviaizcorbe) on Nov 23, 2016 at 4:05am PST

Arriba el gruix del front Ratxes 106 kmh a #Rojals i Vilanova de Prades. Ruixats amb calamarsa o pedra pic.twitter.com/PkeK2RY6ij — meteoprades (@meteoprades) 23 de novembre de 2016

El temporal d'aquest dimecres ha deixat estampes curioses arreu del Camp de Tarragona. Un exemple és la de la platja de l'Arrabassada de Tarragona, on l'aigua del mar ha arribat fins al passeig marítim Rafael Casanova. L'escuma formada pel fort onatge ha omplert l'asfalt, on s'ha format fang a causa de la presència de l'aigua.L'aigua ha passat per sota la passarel·la en el punt on s'eleva, a la rotonda que enllaça amb el carrer de Josep Ras i Claravalls, arribant així fins a la via per on circulaven els vehicles.Per altra banda, la calamarsa ha arribat a diversos punts del Camp de Tarragona aquest migdia. Alcover, Reus, Cambrils i Maspujols són algunes poblacions afectades. L'usuària de Twitter @tikaMaynar ha fotografiat la mida de les pedres que han caigut a Alcover, comparant-les amb unes claus. L'usuari d'Instagram Xiviaizcorbe ha enregistrat un vídeo on es veu la intensitat de la pedregada a Cambrils.El Manel, de Reus, ha publicat a través de Twitter les pedres caigudes a la capital del Baix Camp.No gaire lluny de Reus, a Maspujols, ha plogut i pedregat amb intensitat. Estela Calvo ha enregistrat la tempesta.MeteoPrades informa que a Rojals i a Vilanova de Prades s'han registrat ratxes de vent de fins a 106 quilòmetres per hora.