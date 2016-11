Dues vallenques dediquen cançons a infants malalts i a persones amb Síndrome de Down

Les joves interpreten cançons per a aquests col·lectius

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 18:55

La jove vallenca Mariona Escoda, coneguda a les xarxes socials per la seva activitat publicant vídeos on realitza covers de famoses cançons, ha publicat un nou vídeo on interpreta ‘Boig per Tu’, de Sau, juntament amb tres joves amb síndrome de Down. La iniciativa, que ha comptat amb aquesta col·laboració de l’Oriol Bertol, la Mariona Oller i la Mireia Pons, segons Escoda, està dedicada «a totes les persones amb Síndrome de Down».



La música l’han posat Gabriel Llorach a la guitarra, Jaume Sanz al piano i Roger Recasens a la bateria. El videoclip ha estat rodat a Santes Creus.







Maria Jacobs és una altra jove vallenca que també és coneguda a la xarxa per les cançons i videoclips que publica com a intèrpret. L’últim treball que ha realitzat, titulat ‘Senzillament t’estimo’, l'ha dedicat a «tots aquells nens i nenes que pateixen qualsevol tipus de malaltia». La jove afirma, a la descripció del videoclip que ha pujat a Youtube, que la inspiració de la composició ve donada per seu cosí Marc, que pateix una paràlisi cerebral. El videoclip ha estat rodat a l’Associació Provincial de Paràlisi Mental la Muntanyeta, i compta amb la participació d’infants del centre.